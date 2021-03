Il M5s Civitavecchia replica: “Con noi interventi su circa 3700 alberature”

Civitavecchia – “Erano quindici anni che Civitavecchia non vedeva lavori del genere”. Per l’ennesima volta l’attuale maggioranza che guida il Comune dimostra che negli ultimi anni non ha affatto seguito gli avvenimenti della città“.

A parlare è il M5s di Civitavecchia che prosegue: “Sindaco e vice Sindaco si sono dimenticati che grazie alla nostra amministrazione la città di Civitavecchia ha finalmente visto realizzare numerose opere, in virtù delle prescrizioni ambientali di Tvn rimaste lettera morta dal 2003 fino al nostro insediamento.

Fra i tanti lavori svolti da Enel in questo senso, c’è stato anche il censimento delle alberature ad alto fusto del territorio cittadino, la classificazione in base allo stato di salute ed interventi su circa 3700 alberature, fra cui quelle di viale della Vittoria.

Dopo decenni di nulla è stata la nostra amministrazione ad intervenire sulle alberature ad alto fusto ed anzi, l’attuale amministrazione può proseguire nel solco di quanto tracciato ed ha una importante base di ragionamento che è il censimento complessivo.

Benvengano quindi i lavori di manutenzione ordinaria di questo patrimonio del Comune, a patto che siano affidati a ditte specializzate che sappiano come e quando intervenire, ma almeno quando si parla non ci si dimentichi della storia recente di Civitavecchia”.