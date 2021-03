Latina, adolescente accoltella il rivale in amore: 17enne finisce in ospedale

Latina – Accoltellato al parco Falcone Borsellino finisce al pronto soccorso, dove ieri sera la Polizia di Stato di Latina è intervenuta dopo aver ricevuto la segnalazione per un giovane ferito da arma da taglio.

In ospedale, in effetti, era da poco giunto un ragazzo di 17 anni con una ferita da taglio all’addome, il quale dichiarava alla Polizia di essere stato accoltellato da un giovane all’interno del Parco Falcone Borsellino, a causa di una ragazza “contesa”. Subito dopo, l’aggressore si era dileguato di corsa.

Sulla base delle prime dichiarazioni rese, Volanti e Squadra Mobile hanno avviato immediate indagini, che hanno già consentito l’identificazione del presunto autore. Sono tuttora in corso serrate attività investigative tese a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare eventuali ulteriori testimoni. Il giovane ferito è ricoverato in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. Le indagini sono coordinate dalla locale Procura della Repubblica.

