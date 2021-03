Gaeta – Sono iniziati questa mattina i lavori di rifacimento dell’asfalto e del manto stradale nel tratto compreso tra piazzale Caboto e piazza Carlo III. Un’attività programmata e finalizzata a migliorare la sicurezza stradale su tutto il territorio comunale partendo dalle arterie con maggiore percorrenza.

“Restituiamo sicurezza alle strade cittadine rimuovendo ogni situazione di pericolo, buche, avvallamenti e disconnessioni – spiega il Sindaco Cosmo Mitrano – . Non restiamo sordi dinanzi le comprensibili e giuste richieste dei cittadini con un programma di interventi che interessa tutto il territorio comunale. La riqualificazione urbana non può avvenire se non rendiamo Gaeta una città più moderna, accogliente e sicura.

La manutenzione complessiva delle strade comunali, che, iniziata oggi, proseguirà speditamente nelle prossime settimane, rientra in un’ottica di riqualificazione più ampia della nostra città. Procediamo, infatti, con una manutenzione finalizzata soprattutto a contenere il degrado del normale utilizzo e che ci consente di restituire alla collettività la percorribilità agevole del Lungomare Caboto. Intendo ringraziare, infine, i cittadini per la pazienza con cui hanno attesto gli interventi e per la fattiva collaborazione”.

I tratti interessati dai lavori richiedono delle piccole modifiche alla viabilità. Durante tutta la settimana, infatti, è istituito il divieto di sosta in entrambi i lati del lungomare dalle ore 6 alle 18. L’ordinanza n. 83 dell’11/03/2021 potrà subire ulteriori modifiche alla viabilità in base alle esigenze di lavoro. L’accesso al centro storico avverrà da via Angioina, invertendo il senso di marcia di Via Faustina e Via Annunziata in uscita. Il tutto sarà coordinato da personale della Polizia Locale e movieri della ditta. Al rifacimento complessivo del manto stradale, si procederà poi al rifacimento della segnaletica orizzontale.

“Per il rifacimento delle nostre strade – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Magliozzi – abbiamo destinato importanti risorse di gran lunga superiore rispetto quelle che abbiamo destinato gli anni precedenti. Procediamo dando priorità alle situazioni di maggiore pericolo, riuscendo a dare risposte su tutte le arterie. Entro il 2021 realizzeremo anche piccoli interventi nelle aree periferiche completando il rifacimento dei marciapiedi e il ripristino di quelle carreggiate interessate dai lavori effettuati di altri Enti come in Via Fontania, Via Venezia, Via Monte Tortona. Interveniamo quindi – conclude Magliozzi – non solo sulle grandi strade ma anche su tutta l’area comunale, interventi su strade periferiche e secondarie”.

“In questi mesi – aggiunge l’assessore alle Manutenzioni stradali Gianna Conte – in concertazione con gli uffici abbiamo effettuato una mappatura del territorio predisponendo una serie di interventi di rifacimento dell’asfalto e del manto stradale, migliorando le condizioni di percorribilità delle nostre strade e garantendo livelli di maggiore sicurezza agli automobilisti e pedoni. Un pochino di disagio dovuto ai lavori in corso sarà abbondantemente ripagato dal risultato degli interventi”.

