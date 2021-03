Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Dopo il transito del fronte nord atlantico che domenica avrà attraversato buona parte d’Italia da nord verso sud le correnti tenderanno a disporsi ancor più dai quadranti settentrionali. L’anticiclone atlantico si spingerà con decisione verso il Regno Unito dall’inizio della nuova settimana e successivamente fino all’Islanda. Lungo il suo bordo destro verranno sospinte masse d’aria fredda di estrazione artica, dapprima sull’Europa centrale, poi anche su parte del Mediterraneo e sui Balcani. Anche l’Italia verrà investita dai venti freddi da Nord nei primi giorni della settimana, con un progressivo calo termico, nevicate sulle Alpi (specie confinali) e tempo instabile sul medio versante adriatico e su parte del Centro-Sud. Altrove saranno maggiori gli spazi soleggiati, ma i venti saranno un po’ ovunque sostenuti quasi ovunque.

METEO LUNEDÌ 15 MARZO. Le regioni meridionali faranno ancora i conti con i residui della perturbazione giunta nel weekend. Qualche pioggia o rovescio si attarderà così sull’Abruzzo nelle prime ore della giornata, seppur in rapido miglioramento, ma soprattutto tra Puglia, bassa Calabria e nord Sicilia, con qualche temporale possibile al mattino tra Molise e Gargano, poi sul Messinese; nevicate a quote collinari (500/600m sull’Appennino, 900m in Sicilia), ma con fenomeni che tenderanno ad esaurirsi lasciando spazio a graduali schiarite. Sul resto d’Italia pausa più soleggiata, ad eccezione delle regioni settentrionali dove si scorgeranno gli effetti di una nuova perturbazione in arrivo dalle latitudini settentrionali. Le nubi andranno aumentando, seppur solo alte e stratificate, ma sui confini alpini tornerà a nevicare, già dai 500/800m. Il fronte si avvertirà anche in Sardegna, dove sono attesi alcuni rovesci in giornata sulle zone occidentali. Temperature in calo al Centro-Sud, dove soffierà un forte Maestrale.

METEO MARTEDÌ 16 MARZO. Ancora addensamenti e deboli nevicate sulle Alpi confinali già a partire dai 300/600m, più soleggiato invece sul resto del Nord con cielo terso. Bel tempo prevalente anche su Toscana e alto Lazio, mentre sul versante centrale adriatico si avranno condizioni di maggior variabilità con rovesci intermittenti su basse Marche e Abruzzo, fenomeni fin sul basso Lazio nel pomeriggio. Instabile al Sud con rovesci sparsi che risulteranno più frequenti su Calabria tirrenica e nord Sicilia. Neve sull’Appennino dai 600/900m, 1000/1200m in Sicilia. Spiccata variabilità in Sardegna con alcune piogge fino a metà giornata e neve dai 1300m, poi successivo miglioramento. Temperature ancora in calo, venti tesi o forti di Maestrale.

Evoluzione meteo Lazio

LUNEDI’: tempo in miglioramento sulle regioni del medio Tirreno, giornata in prevalenza soleggiata o al più velata da nubi alte, talvolta estese su Toscana interna ed Umbria fra pomeriggio e sera. Temperature massime in lieve rialzo. Venti in prevalenza moderati da nord-ovest, con rinforzi sui litorali al pomeriggio. Mari mossi.

MARTEDI’: Giornata soleggiata sulla Toscana, nubi sparse con spazi soleggiati anche ampi su Umbria e medio- alto Lazio. Maggiori addensamenti nel pomeriggio su aree appenniniche laziali e basso Lazio, dovremo avremo locale instabilità associata a brevi precipitazioni. Quota neve sull’Appennino laziale e sul territorio di Norcia a partire dai 900-1000m dal pomeriggio. Ingresso di aria fredda in quota nel corso della serata. Venti in rinforzo da nordest, specie su crinali, Umbria e medio-alto Lazio. Mare mosso o molto mosso a largo.

Commento del previsore Lazio

Domenica un nuovo impulso instabile a carattere freddo interesserà nel corso della giornata la Toscana (specie interna ed orientale) e successivamente Umbria e parte del Lazio; nuvolosità irregolare con piogge sparse, rovesci e locali temporali con puntuali grandinate. In serata possibili residui rovesci sull’ Umbria (specie orientale), asciutto altrove. Quota neve in calo entro fine giornata sui 600-700m su Umbria orientale e aree appenniniche Toscane, confinanti Romagna e Marche. Temperature massime in calo. Seguirà un lunedì in prevalenza soleggiato, con cieli al più velati per nubi medio-alte localmente stratificate e talvolta estese su Toscana e Umbria. Martedì soleggiato sulla Toscana, nubi sparse su Umbria e medio-alto Lazio; maggiori addensamenti nel pomeriggio su crinali, aree appenniniche laziali e basso Lazio, dove avremo locale instabilità con isolate precipitazioni. Ingresso di aria fredda in serata. Dopo metà mese è previsto il progressivo arrivo di aria più fredda che determinerà condizioni a tratti simil-invernali entro il 21 marzo.

Fonte: 3B Meteo