Meteorite sfreccia nei cieli di Roma e del Lazio illuminando la notte

Roma – Meraviglia nei cieli del Lazio, dove nella serata di lunedì 15 marzo 2021, è stato avvistato un bagliore nel cielo. Secondo quanto riporta il portale Meteo Lazio, potrebbe essersi trattato di un bolide. Le segnalazioni provengono da gran parte della regione, con un maggior numero di avvistamenti dalle zone meridionali del Lazio.

Il meteorite, come si evince anche dal video registrato da una delle webcam dello stesso portale, è passato anche sopra Roma, proseguendo la sua corsa nel cielo in direzione sud, creando stupore e meraviglia nei confronti di chi in quei pochi secondi ha alzato il naso all’insù (nel video l’inquadratura è ripresa dalla webcam posta in zona Batteria Nomentana). Lo stesso bolide, fanno notare da Meteo Lazio, potrebbe essere stato avvistato poco prima sopra i cieli di Tenerife.

(Il Faro online)