Minturno, 18enne dal giudice per spaccio: arresto convalidato ma torna libero

Minturno – Un 18enne di Minturno è stato arrestato l’11 marzo dai carabinieri di Scauri per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente (leggi qui).

Stamattina, dinanzi al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cassino, Salvatore Scalera, si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto del giovane, difeso dall’avvocato Gianni Bove.

In particolare, a seguito di un servizio volto a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri hanno arrestato il 18enne dopo aver rinvenuto in una perquisizione domiciliare, 114,3 grammi di marijuana suddivisa in dosi, 5,75 grammi di hashish e 0,19 di budder oltre a un bilancino e materiale utile al confezionamento.

Il Pubblico ministero di udienza ha chiesto al giudice la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il magistrato, seppure ha convalidato l’arresto, ha accolto l’istanza del difensore del ragazzo, rimettendo di fatto in libertà senza essere gravato da alcuna misura cautelare il 18enne, nonostante il quantitativo di sostanza rinvenuta.

