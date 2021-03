Nettuno, da aprile certificati anagrafici in tabaccheria e online con lo Spid

Nettuno – “E’ stato approvato in giunta comunale lo schema di convenzione tra il Comune di Nettuno e la Federazione Italiana Tabaccai che consentirà alla cittadinanza dal prossimo mese di aprile di poter richiedere i certificati anagrafici direttamente e comodamente in tabaccheria. A questo servizio si unirà un potenziamento dei servizi online per dare la possibilità agli utenti in possesso di Spid di scaricare i certificati anagrafici dal proprio computer. Questi servizi puntano a risolvere i problemi riscontrati dai cittadini in questi mesi, riducendo i tempi di attesa per l’assolvimento delle pratiche, ed a migliorare il servizio di Ufficio Anagrafe a cui attualmente, per le misure di prevenzione alla diffusione del coronavirus, si accede solamente previo appuntamento telefonico”. Lo rende noto il Comune di Nettuno.

