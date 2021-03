Zona rossa, sospeso il mercato di via Ugo La Malfa a Nettuno: firmata l’ordinanza

Nettuno – E’ stata firmata questa mattina dal Sindaco Alessandro Coppola l’ordinanza n. 10 del 15 marzo 2021 con la quale si dispone la sospensione del mercato settimanale di via Ugo La Malfa del giovedì fino al 06 aprile 2021.

“Alla luce dell’aumento dei contagi legati alla diffusione del coronavirus sul territorio nazionale, regionale e comunale – afferma il Sindaco Alessandro Coppola – ho ritenuto di adottare questo provvedimento, nonostante la normativa vigente consentisse lo svolgimento delle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, per evitare momenti di possibili e pericolosi assembramenti. La salute dei cittadini viene prima di tutto”.

