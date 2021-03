Collagene da bere: un integratore per cartilagini e pelle

Sono numerosi gli integratori alimentari che permettono di migliorare in modo sensibile il nostro stato di salute. Chiariamo una cosa sin dall’inizio: un integratore non è un farmaco, quindi non permette di curare una patologia. Si tratta invece di sostanze che consentono di migliorare la nostra alimentazione, fornendoci sostanze che non riusciamo a trarre dagli alimenti, per motivi che riguardano l’effettiva difficoltà di trovare queste sostanze nel cibo, o anche a causa del fatto che la dieta quotidiana del singolo soggetto non sopperisce in modo corretto al suo fabbisogno fisiologico. Oggi tra gli integratori di ultima generazione troviamo quelli a base di collagene.

A cosa serve il collagene

Il collagene è una proteina, che costituisce l’impalcatura dei nostri tessuti. Costituisce un’ampia percentuale del nostro tessuto connettivo, a partire dalla pelle per arrivare alle cartilagini e ad alcune specifiche parti degli organi. Il collagene è prodotto dal nostro organismo, utilizzando gli aminoacidi che si assumono con la dieta. Nel caso in cui si segua una dieta particolarmente povera di proteine, assumere integratori a base di collagene, come ad esempio Amedial plus, consente di avere a disposizione ampie quantità di tale sostanza. In particolare gli integratori con collagene lo contengono in una formulazione che passa indenne la barriera intestinale, in modo da essere subito disponibile nel flusso sanguigno, da dove viene prelevato dalle cellule.

Perché assumere collagene

Gli integratori a base di collagene, o qualsiasi altro integratore alimentare, si assumono per due specifiche situazioni: un aumento del fabbisogno di una specifica sostanza o una carenza di tale sostanza all’interno della dieta quotidiana. Per quanto riguarda il collagene gli integratori che mettono a disposizione tale sostanza sono particolarmente utili in specifici momenti della vita, soprattutto per quanto riguarda la terza età, o anche durante diete particolarmente restrittive, che non permettono di consumare alimenti ricchi di proteine.

A cosa servono gli integratori

Proprio nel momento in cui la dieta non ci fornisce sufficienti quantità di proteine il nostro organismo ha difficoltà a produrre la corretta quantità di collagene. Oltre a questo, anche particolari disturbi e l’aumentare dell’età portano il nostro organismo a diminuire la sua capacità di produrre nuovo collagene. Per questo motivo un integratore di collagene e di aminoacidi consente di stimolare la normale produzione di tale proteina, ma anche di averne in maggiore quantità per tutti gli scopi per cui è utile.

Un integratore per migliorare pelle e articolazioni

Se il collagene entra in buona parte dei tessuti del nostro corpo, la sua presenza è essenziale per una pelle tonica e compatta e per articolazioni che funzionano con una certa fluidità. Assumere regolarmente un integratore a base di collagene offre una maggiore presenza dello stesso nel sangue, cosa che favorisce la salute della pelle e delle articolazioni. L’uso è consigliato agli anziani, ma anche a chi segue una dieta fortemente restrittiva e agli sportivi. Il collagene infatti aiuta la salute delle fibre muscolari, favorendo un più veloce recupero dopo allenamenti ad alta richiesta energetica.