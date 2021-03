Di Giovanni (M5S): “Gli ex lavatoi di Ostia Antica sono finalmente patrimonio del X Municipio”

Ostia – “Gli ex Lavatoi di Ostia Antica, di via della Gente Salinatoria, a pochi metri dalle mura medievali del borgo, sono un posto bellissimo, situati in una posizione strategica tra la via del Mare e via dei Romagnoli ed hanno un notevole valore storico e sociale”. Così, in una nota, il capogruppo M5S del Municipio Roma X, Antonino Di Giovanni.

“L’acquisizione a patrimonio è stato un lavoro lungo – spiega il Capogruppo – che ci ha portato, come amministrazione a risolvere problematiche burocratiche, legate al passato, ed anche qui, come in tantissime altre questioni che abbiamo ereditato, abbiamo dovuto far fronte a profili di carattere giudiziario.

Ancora una volta, il lavoro di squadra ha fatto la differenza, ma soprattutto, l’ha fatta il grande impegno profuso dalla presidente della Commissione Attività Produttive e Turismo Sabrina D’Alessio e dal presidente della Commissione Lavori Pubblici e Mobilità Raffaele Presta, nel portare avanti quanto si doveva, per poter riportare nelle competenze della municipalità questa preziosa struttura.

Benché di limitate dimensioni, si troverà per questo nuovo spazio culturale il giusto utilizzo, sicuramente per fini promozionali, turistici e culturali e, soprattutto, nella speranza che la fine della pandemia sia sempre più vicina, questo sito potrà essere nuovamente una metà turistica importante.

Nei prossimi giorni questa amministrazione lavorerà per convocare un’assemblea pubblica, in cui delineare in tempi brevissimi, il percorso che porterà al bando pubblico per l’assegnazione dei locali e ci sarà l’opportunità di coinvolgere tutte le realtà locali”.

“La determinazione – conclude Di Giovanni – con cui questa amministrazione ha portato avanti la risoluzione di una annosa problematica, è la dimostrazione di come gli impegni presi vengono onorati nei confronti della cittadinanza, ormai abituata soltanto alle promesse elettorali di chi ci aveva preceduto negli anni”.

