L’Aifa sospende il vaccino di AstraZeneca: si ferma l’hub dell’aeroporto di Fiumicino

Fiumicino – Dopo la sospensione del vaccino AstraZeneca da parte dell’Aifa (leggi qui), si ferma anche il mega Centro Vaccinale del parcheggio lunga sosta dell’aeroporto di Fiumicino. Gli ingressi dell’hub, allestito in tempi record, sono chiusi. Entrato in funzione poco più di un mese fa, in queste settimane sono stati vaccinati uomini delle forze dell’ordine (leggi qui), vigili del fuoco (leggi qui), insegnanti e, domenica scorsa, anche i farmacisti (leggi qui). Adesso, i canali d’accesso sono completamente vuoti. Rimane in funzione solo il drive-in per tamponi. Tante, ancora oggi, le auto in fila. Anche oggi erano state programmate le consuete centinaia di vaccinazioni giornaliere ma ai prenotati sono stati inviati sms di sospensione dell’appuntamento.

Dal giorno dell’apertura, fino ad ieri, nell’Hub vaccini Centro Vaccini della Regione Lazio, realizzato per la prima volta in uno scalo italiano grazie alla collaborazione di Aeroporti di Roma e Croce Rossa Italiana, visitato venerdì scorso dal premier Mario Draghi (leggi qui), erano state eseguite circa 35 mila vaccinazioni con Astrazeneca, secondo quanto riferito.

La struttura, la più grande del Lazio con circa 1.500 metri quadri interamente coperti e riscaldati, è in grado di somministrare a regime oltre 3 mila dosi di vaccino giornaliere. Dall’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio, però, fanno sapere che “anche nella giornata odierna sono stati inviati i messaggi sms a tutti coloro che sono prenotati per la vaccinazione nella giornata di domani con Astrazeneca invitandoli a non presentarsi al sito vaccinale ed attendere nuove comunicazioni. Saranno tutti automaticamente reinseriti presso gli stessi centri vaccinali non appena si avranno indicazioni chiare ed inequivocabili da parte di Aifa”.

“Se il 18 marzo verranno sciolte le riserve siamo già in grado dal giorno successivo di richiamare coloro che sono stati temporaneamente sospesi sempre presso lo stesso centro vaccinale. Tutte le dosi dei vaccini Astrazeneca non utilizzate ed integre sono state riposte nei frigoriferi in attesa di essere nuovamente autorizzate alla somministrazione. Si sta andando avanti con le somministrazioni dei vaccini Pfizer e Moderna agli over 80, alle vulnerabilità e domani partiranno le prenotazioni rivolte ai non vedenti (cod. C05)”, concludono dalla Pisana. (foto Ansa)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino