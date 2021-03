Latina, Chiarato (Fdi): “Tre mesi per chiedere una carta di identità elettronica”

Latina – “Carte d’identità elettroniche, quasi tre mesi per un appuntamento con la prenotazione online”. La segnalazione arriva dall’esponente di Fratelli di Italia Latina, Andrea Chiarato.

“In un periodo in cui si parla tanto di digitalizzazione della pubblica amministrazione per velocizzare i tempi della burocrazia ci si aspetterebbe che – dice Chiarato – dopo un anno dall’inizio della pandemia gli Enti locali abbiamo approfittato di tutto questo tempo passato tra Smart working e zone rosse per rendere più efficienti i loro sistemi digitali. Invece dispiace notare come nel Comune di Latina alcuni servizi essenziali vengano somministrati a distanza di mesi; un esempio è quello della prenotazione online per il rilascio delle Carte d’Identità elettroniche.

Ad oggi senza filtrare nessuna preferenza la prima data utile concessa dal sistema è il 7 giugno 2021, quasi tre mese di attesa per prenotare un appuntamento all’ufficio anagrafe è decisamente troppo.

A peggiorare la situazione sono i numerosi bug di sistema, non è possibile cancellare la prenotazione se fatta per errore, non è possibile caricare la foto in fase di prenotazione cosi come scritto sul sito del comune e non è possibile lasciare un feedback sul servizio. Ricordo che la scadenza di tutte le carte di identità è stata prorogata al 30 aprile 2021 dal Decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125, convertito dalla legge 27 novembre 2020, n.159, se non verrà concessa una nuova proroga molti cittadini si troveranno in assenza di un documento valido con tutti i disagi che questo comporterebbe.

Ci tengo a sottolineare che – spiega ancora l’esponente di Fdi – un mese fa Latina Bene Comune e il Sindaco Damiano Coletta elencavano uno dei primi punti del loro programma per le prossime elezioni amministrative evidenziando come ‘Lbc punta su una Latina smart city, una città connessa, dove nessun territorio è escluso, dal mare allo scalo, in un tessuto che si snoda naturalmente dal centro a raggiera su tutti i borghi’. Infatti Coletta e LBC sono così Smart e così attenti ai Borghi che se si vuole prenotare per il rilascio della CIE all’ufficio di Borgo Sabotino la prima data utile è il 21 settembre 2021.

Invece di stare in perenne campagna elettorale e continuare a fare le stesse promesse che fanno da 5 anni – conclude Chiarato – pensino a lavorare per accelerare i servizi, i cittadini di Latina sono stufi di sentire le solite chiacchiere di Coletta e la su amministrazione, pretendono fatti senza essere presi in giro dai nuovi slogan targati LBC 2.0”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Latina

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Latina