Latina, irrompe nella sede della Caritas e impedisce la somministrazione dei pasti

Latina – Nella mattinata di ieri, a Latina, i carabinieri del locale comando stazione, in seguito alla richiesta pervenuta dalla centrale operativa, intervenivano in via Virgilio, nella sede della Caritas , dove un cittadino nigeriano 27 enne, in Italia senza fissa dimora, con continue azioni di disturbo nei confronti degli operatori volontari, impediva le operazioni di somministrazione dei pasti.

L’uomo si rifiutava di fornire le proprie generalità resistendo energicamente ai militari dell’arma intervenuti, che riuscivano comunque a bloccarlo e condurlo presso il comando arma della sede.

Espletati gli accertamenti del caso, il 27enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.

