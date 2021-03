L’intramontabile saga di Terminator

Dagli anni 80 ad oggi, i film della saga Terminator hanno riscosso successo a livello mondiale, realizzando ben sei pellicole del film di fantascienza; I cyborg, che dal futuro si catapultano nel passato per cercare di conquistare il mondo, sono una minaccia per tutta l’umanità. Questi sei film, nel corso degli anni, sono stati capaci di regalare emozioni e di catturare ogni singolo spettatore; ripercorriamo la storia di questa intramontabile saga.

Il primo film – 1984

Nel 1984, ormai 37 anni fa, venne distribuito il primo film della saga. Diretto da James Cameron e come attore principale Arnold Schwarzenegger, il quale si trovò poi negli anni successivi ad avere un legame indissolubile con il titolo visto l’enorme successo.

Un cyborg (Arnold Schwarzenegger) viene mandato indietro nel tempo, dal 2029 al 1984, per uccidere Sarah Connor, il cui figlio diventerà da grande il leader della resistenza umana contro le macchine e sarà l’unico in grado di mettere i bastoni tra le ruote ai robot.

La pellicola ottenne un incasso mondiale di oltre 78 milioni di dollari, a fronte di un budget ridotto di soli 6 milioni.

Il sequel – 1991

Sette anni più tardi, nel 1991, uscì il secondo episodio dal titolo “Terminator 2 – Il giorno del giudizio”, il quale vede il ritorno di Arnold Schwarzenegger nelle vesti di un cyborg che deve proteggere l’ormai adolescente figlio di Sarah Connor. Sulla Terra però non è l’unico robot, infatti viene mandato indietro nel tempo una macchina chiamata T1000 con l’obiettivo di uccidere il giovane.

Il film è stato diretto sempre dallo stesso James Cameron ed il cast è rimasto l’originale, con l’aggiunta soltanto dell’antagonista(T1000) e qualche personaggio secondario.

Questo secondo film della saga fu quello che ottenne l’incasso maggiore, arrivando a superare i 500 milioni di dollari.

Terminator 3, le macchine ribelli – 2003

Nel terzo capitolo della saga, uscito nelle sale cinematografiche ben 12 anni più tardi, James Cameron lascia il posto a Jonathan Mostow. La storia continua e viene ripresa dal film precedente, mentre il cast in parte viene aggiornato: Sarah connor è assente in questo capitolo in quanto è morta, mentre il figlio viene sostituito da un altro attore. Una nuova attrice protagonista amica di John Connor(figlio di Sarah) fa la sua comparsa, insieme a un nuovo cyborg pronto ad annientarli. L’iconica presenza di Arnold Schwarzenegger è immancabile.

Il film ebbe un buon successo e anche il regista precedente Cameron, si complimentò per il risultato ottenuto. Complessivamente gli incassi si attestarono intorno ai 430 milioni di dollari a livello globale.

Terminator Salvation – 2009

Il quarto film della saga si distacca dai tre precedenti; sia come storia sia come cast, infatti quest’ultimo è stato completamente rinnovato, senza anche la partecipazione di Arnold Schwarzenegger, il quale si vede solamente alla fine del film in una ricostruzione fatta al computer.

La storia è ambientata in un ipotetico mondo post apocalittico nel 2018 e vede gli umani impegnati nella lotta contro i robot e Skynet.

Il film suscitò pareri discordanti, ma comunque in molti criticarono l’assenza della continuità della storia e la mancanza degli attori storici dei primi tre film. Nonostante ciò comunque gli incassi furono degni di nota, arrivando a toccare quota 370 milioni di dollari.

Terminator Genisys – 2015

Ancora una volta Arnold Schwarzenegger torna a vestire i panni del terminator 12 anni dopo la sua ultima apparizione da attore nella saga.

Il film è un reboot della serie, modificando qualche evento del primo capitolo: un altro t-800 (Schwarzenegger) arriva dal futuro e un grande John Connor del 2029 viene trasformato in cyborg da Skynet.

Il cast è ancora una volta completamente rinnovato, fatta eccezione appunto per Arnold Schwarzenegger.

Terminator, Destino oscuro – 2019

Il sesto e ultimo capitolo finora realizzato eredita la trama dalla fine del secondo film; Skynet è stata sconfitta ma un nuovo sistema avanzato è pronto a conquistare il mondo.

Regia e cast sono stati rinnovati; è un piacevole ritorno però quello di Sarah Connor, interpretata dalla storica attrice dei primi due capitoli: Sarah Connor. Anche Arnold Schwarzenegger torna a far parte ancora una volta del cast, interpretando un uomo solitario che ha messo su famiglia, ma che però sotto la pelle nasconde ancora le “ossa”del T800.

Molto apprezzata dal pubblico la presenza dei due attori, lo dimostra anche l’incasso che supera i 235 milioni di dollari.

E ora?

Sono passati ormai 37 anni dall’uscita del primo capitolo della saga e, come è normale che sia, abbiamo visto crescere gli attori che hanno fatto la storia di questo film.

Ad oggi non si parla di nuovi film in programma, anche se potrebbero quasi sicuramente uscirne in futuro. Probabilmente il cast sarà ancora una volta rinnovato e sarà sempre più difficile vedere il personaggio più legato alla saga: Arnold Schwarzenegger, quasi 74enne. Ciò non esclude però che possa anche solo fare una comparsa nei prossimi capitoli.

Insomma, le scommesse sono aperte; amanti della saga dite la vostra!