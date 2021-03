Rifiuti, terremoto in Regione: arrestata una dirigente

Roma – Sono ai domiciliari una dirigente della Regione Lazio e un amministratore di due società operanti nel settore dello smaltimento dei rifiuti. Ad attuare il provvedimento i Carabinieri del Comando della Tutela Ambientale.

Concussione, corruzione, e turbata libertà di procedimento di scelta del contraente le accuse mosse dagli investigatori. L’amministratore, secondo le accuse, avrebbe ottenuto indebitamente l’autorizzazione per la trasformazione della discarica per i rifiuti inerti di Monte Carnevale a nuovo sito di smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento di Rsu della Capitale.

Pernarella (M5S): “Ancora una volta il Lazio in un’indagine sui rifiuti”

“Non posso e non voglio entrare nel dettaglio delle indagini dei Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico ma prendo atto che ancora una volta la Regione Lazio finisce al centro di un’indagine sui rifiuti: le impressioni che avevo avuto, e che ho poi supportato con dettagliate e ripetute interrogazioni e accessi agli atti alla Direzione Rifiuti regionale, forse non erano soltanto tali”, il commento di Gaia Pernarella, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e componente della Commissione rifiuti regionale.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

(Il Faro online)