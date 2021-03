Roma, il Covid-19 non ferma la cultura

Musei chiusi nella capitale secondo i nuovi provvedimenti, nonostante lo stato di emergenza la voglia di condividere e di proporre nuove iniziative continua. Roma Culture promuove attività digital riguardo la programmazione dei musei e degli spazi espositivi sulle piattaforme online e social: @cultureroma, culture.roma.it.

Ecco quindi alcune delle offerte proposte dalla programmazione: l’iniziativa partita da Lunedì 15 Marzo propone appuntamenti online gratuiti, oggi in diretta sulla pagina Facebook dei Musei Capitolini alle ore 18 l’incontro con Giuseppe Scarpati, archeologo del Parco Archeologico di Pompei, che parlerà dei “Ritratti di imperatori” tra il Museo Torlonia alla Lungara e il Museo Capitolino.

Si terranno due incontri fruibili sulla piattaforma Google Suite Mercoledì 17 Marzo per la rubrica aMICI online. Il primo alle ore 16, a cura di Nicoletta Bernacchio, ricostruisce un angolo sparito di Roma grazie ad alcune vedute dell’Ottocento della Colonna di Traiano, esposte nella mostra Napoleone e il mito di Roma al Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali. Nel secondo incontro, alle ore 17.30, con Lucia Spagnuolo e Francesca Romana Chiocci, l’attenzione si sposta sul Museo dell’Ara Pacis spaziando dal racconto del progetto dinastico augusteo alla storia dei personaggi rappresentati sui pannelli dell’Ara.

Giovedì 18 marzo alle ore 16, la curatrice Annapaola Agati del Museo del Casino Nobile ripercorrerà la storia di Villa Torlonia tra le due guerre attraverso il racconto della genesi di una o più opere esposte e la vita di alcune figure significative o alcuni luoghi nascosti della villa non aperti normalmente al pubblico. La prenotazione dovrà essere effettuata obbligatoriamente allo 060608.

Proposti anche appuntamenti settimanali fissi come per Il Mattatoio, ogni martedì racconterà online sui propri canali digital i percorsi e le ricerche artistiche dei fotografi protagonisti della mostra Fotografia. Prosegue anche il ciclo di incontri domenicali online proposti da RIF-Museo delle Periferie e trasmessi in diretta sulla pagina Facebook.

Nel fine settimana, Domenica 21 Marzo alle ore 18 per il ciclo Lezioni di Storia – La presa del potere, (progetto ideato dagli Editori Laterza- Fondazione Musica per Roma) , dal Teatro Regio di Torino verrà trasmesso online sulla piattaforma AuditoriumPlus il terzo incontro “Guelfi e Ghibellini, una guerra civile italiana” a cura di Alessandro Barbero (docente Università del Piemonte Orientale di Vercelli). Biglietti: € 5 per singola lezione, € 40 per l’intera stagione 2021.

Il teatro altro protagonista di queste iniziative, moltissimi spettacoli da seguire online, Il Teatro Biblioteca Quarticciolo, in collaborazione con Biblioteche di Roma, mercoledì 17 marzo alle ore 17, per la rubrica TBQ Letteratura e Periferia in diretta sulla pagina Facebook presenta l’incontro La piazza era in realtà un parcheggio con Francesco Pacifico, Francesco Targhetta e Veronica Raimo.

Al Teatro Tor Bella Monaca prosegue la rassegna gratuita Tutti insieme a Teatro trasmessa in streaming sul canale YouTube del teatro. Sabato 20 marzo alle ore 18 verrà presentato lo spettacolo Giannino Stoppani in Arte Burrasca (scritto e diretto da Giacomo Sette, con Gloria Sapio e Maurizio Repetto) le vicende di un bambino di dieci anni nella Toscana di fine ‘800, ispirate in parte alla mitica figura di Gianburrasca.

Al Teatro di Roma inizia il ciclo di incontri gratuiti online Immagini di città, un viaggio nella toponomastica della Capitale attraverso il racconto, lo sguardo e la diversa sensibilità di scrittrici e scrittori, giornalisti/e ed artiste/i. Si inizia giovedì 18 marzo ore 13 con Residui del fascismo e del colonialismo, con i contributi di Igiaba Scego e Alessandra Tarquini.

Al Teatro Torlonia continuano gli appuntamenti in streaming di Fatti a mano, il ciclo di laboratori gratuiti di scultura e creazione, a cura di Fabrizio Pallara: venerdì 19 marzo alle ore 17 sul canale YouTube con il video Quello che ti voglio dire a cura di Sara Basta, verrà mostrato come personalizzare gli oggetti, realizzando ricami dedicati su zaini, fazzoletti, mascherine e astucci in cotone.

Anche per il cinema ormai fermo da tempo, si possono trovare molte iniziative: la storica rassegna cinematografica L’Isola del Cinema (prodotta dall’Associazione Culturale Amici di Trastevere) dal sottotitolo Riprendiamoci il Futuro, propone undici giorni di proiezioni in streaming gratuito sulla piattaforma di cinema MyMovies: cinema italiano con una selezione di opere prime e seconde, documentari, cortometraggi, film internazionali, omaggi ai Maestri del Cinema.

A completare il calendario, le masterclass e gli incontri letterari, a cura di Cinema & Libri, con le novità editoriali presentate dagli autori: giovedì 18 marzo alle ore 20, sarà il documentario Sustainable Nation del regista israeliano Micah Smith, che racconta i progetti di tre israeliani impegnati a portare soluzioni idriche sostenibili ad un pianeta sempre più assetato. Venerdì 19 marzo alle ore 17.30 sarà la volta di Virus e sapiens, un confronto tra predatori, una masterclass tenuta da Mario Tozzi e dedicata ai mutamenti del pianeta causati dall’uomo.

Tra gli altri film della settimana si segnalano: venerdì 19 marzo alle ore 18.30 Il Pianeta Azzurro di Franco Piavoli; sabato 20 marzo alle ore 18.30 Zombie contro Zombie di Shuichiro Ueda; domenica 21 marzo alle ore 21.30 Non odiare di Mauro Mancini; lunedì 22 marzo alle ore 20 Tutti insieme di Marco Simon Puccioni; martedì 23 marzo alle ore 20 Ora e sempre riprendiamoci la vita di Silvano Agosti.