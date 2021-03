Ardea, operatori ecologici in sciopero. Il Sindaco: “Riprende oggi la raccolta dei rifiuti”

Ardea – “Riparte ora la raccolta dei rifiuti. Subito la raccolta di umido e carta per le utenze domestiche. Parte ora anche il riassetto del territorio, ossia la bonifica dei rifiuti accumulati in strada”. Lo ha comunicato il Sindaco Mario Savarese in un post di Facebook, dopo il caos che ha visto gli operatori ecologici scioperare davanti ai cancelli della ditta di notte e di giorno per più di una settimana.

I rifiuti, accatastati davanti alle case e negli angoli della città, hanno sommerso le strade di Ardea. Una situazione di degrado che ha causato enormi disagi, tanto da vedere cittadini e politici minacciare di mandare esposti alla Asl a carico del Sindaco (leggi qui). Ora la svolta: il Sindaco annuncia la ripresa del servizio di raccolta dei rifiuti.

“Invito i cittadini a trattenere presso l’abitazione le altre frazioni differenziate che già da questa notte potranno essere conferite seguendo il solito calendario”, ha scritto il primo cittadino.

