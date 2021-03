Baccini su Alitalia: “11.500 famiglie coinvolte nella mattanza”

Fiumicino – “Esprimo una pesante preoccupazione per la degenerazione della questione Alitalia-Ita. L’ipotesi di una mini-compagnia aerea di 40 aeromobili, con le migliaia di licenziamenti conseguenti, rappresenterebbe una vera e propria emergenza sociale per il nostro territorio e si configurerebbe come una pietra tombale sulle reali speranze di rilancio della compagnia di bandiera”.

A parlare è Mario Baccini capogruppo dell’opposizione di centrodestra a Fiumicino, che prosegue: “Dopo i tanti proclami di salvataggio e di piani industriali volti alla competitività sul mercato europeo ed internazionale, sembra che la montagna abbia partorito un topolino.

È giunto il momento in cui ogni protagonista istituzionale del nostro Comune debba prendere posizione a difesa delle 11.500 famiglie coinvolte in questa mattanza. I lavoratori non possono e non devono pagare per l’ennesima volta la mala-gestione di un’ azienda che rappresenta non solo la stessa Fiumicino ma l’italianità tutta. I tre miliardi stanziati per il comparto del Trasporto Aereo dal “decreto rilancio” non possono avallare una criticità occupazionale così drammatica”.

