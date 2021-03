Covid-19, ad Anzio continuano le vaccinazioni con le dosi della Pfizer

Anzio – “In attesa delle verifiche in corso da parte di Aifa e Ema sul vaccino AstraZeneca, sospeso da lunedi 15 marzo in via precauzionale, la direzione aziendale della Asl Roma 6 comunica che procede regolarmente la campagna vaccinazione anti-Covid con vaccino Pfizer“. Lo comunica in una nota La Direzione Aziendale Asl Roma 6.

“Nello specifico presso l’Hub dell’Ospedale dei Castelli e presso i 3 Spoke ospedalieri di Anzio, Frascati e Velletri procedono le vaccinazioni sugli over-80, sui disabili gravi e sulle categorie estremamente vulnerabili indicate dal piano regionale”.

“Proseguono anche per le persone non autosufficienti ed estremamente fragili le vaccinazioni domiciliari. Sono 14.536 ad oggi le persone nella fascia over 80 che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino. Di questi n. 5.227 hanno effettuato entrambe le somministrazioni. 44 di loro sono ultracentenari e 2.289 sono ultranovantenni”.

“Relativamente alla popolazione over 80 la percentuale di vaccinati è pari al 42%. Ad oggi la Asl Roma 6 ha somministrato n. 49.795 dosi totali di vaccino”.

