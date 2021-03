Covid-19, falso allarme a Civitavecchia: riapre l’anagrafe

Civitavecchia – Da domani, giovedì 18 marzo, saranno regolarmente riaperti i Servizi demografici (anagrafe) del Comune di Civitavecchia.

La chiusura era stata disposta in via precauzionale dal Segretario generale sulla scorta di un possibile caso positivo al Covid-19 tra i dipendenti. Ulteriori indagini cliniche hanno permesso di escludere tale positività e pertanto è stata disposta la riapertura senza ulteriori misure.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Civitavecchia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Civitavecchia