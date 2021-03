Dubai Atp 500, Jannik Sinner avanza ai quarti di finale

Dubai – Il fenomeno ormai conferma mondiale dell’Atp Jannik Sinner passa ai quarti. Il tennista 19enne che sta conquistando favori e applausi dai grandi del circuito avanza in tabellone a Dubai.

Ha battuto 2 a 1 lo spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 11 del ranking. Col punteggio di 6 – 4, 3 – 6, 7 – 5 l’azzurro altoatesino inarrestabile si prende un’altra vittoria personale in stagione. L’Atp 500 in Qatar lo scopre talento imbattuto e lo prende per mano verso un nuovo probabile trionfo.

Poteva essere un derby italiano con Lorenzo Sonego al Duty Free Tennis Championships, ma non lo sarà. Quest’ultimo è stato superato 2 a 1 dal russo Aslan Karatsev.

E si delineano i quarti di finale. Sinner incontrerà il russo, sulla strada per la semifinale.

