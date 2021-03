Festa del Papà: lascia un segno nell’animo con Farmacisti in Aiuto e i regali solidali

Si avvicina la Festa del Papà e come vuole la tradizione, anche solo un piccolo pensiero per celebrare i nostri amati papà viene dal cuore di tutti noi. L’amore e l’affetto che ci lega alla figura paterna, quest’anno più che mai, sono valori inestimabili. Il difficile periodo che stiamo attraversando, con un’emergenza che sembra non avere più fine, non deve farci dimenticare quanto sia importante celebrare questo amore, sempre.

Quale gesto più simbolico del regalare solidarietà, al posto dei soliti comuni doni? Spesso pensiamo che un oggetto materiale possa spiegare al meglio l’affetto che proviamo nei confronti di un’altra persona, ma i doni che carichi di altruismo ed interesse verso le condizioni di difficoltà in cui versano molte persone nel mondo, sono quelli che lasciano un segno profondo nell’animo e sono i più difficili da dimenticare.

“Io come padre sarei orgoglioso di ricevere in dono della solidarietà – spiega Tullio Dariol, presidente di Farmacisti in Aiuto -. Penso che tutti i papà sarebbero fieri di sapere che un regalo destinato a loro, da parte dei proprio figli o da una persona cara, si sia potuto tramutare in una buona azione per le persone meno fortunate. Ricordiamoci che regali solidali come questi, possono essere la scelta perfetta in ogni occasione in cui si vuole stupire le persone per noi importanti.

Certo, il periodo che stiamo attraversando da una anno a questa parte ci ha fatto mettere lo scambio di doni in secondo piano. Ma è proprio a causa di questa emergenze che ogni piccolo gesto può contribuire a fare qualcosa di grande per il prossimo”.

“I regali solidali sono ormai molto diffusi – sottolinea il Presidente – grazie anche ai molteplici progetti a cui può essere destinata la somma devoluta. Ne sono un esempio ‘Fondo di Solidarietà’ o ‘Non fiori ma opere di bene’, ma il beneficiario del regalo può scegliere tra le attività messe in atto dalla nostra Onlus quella che preferisce”.

“La Festa del Papà – conclude Tullio Dariol – può quindi trasformarsi in un’occasione che lascia il segno, donando amore per chi lo riceve e solidarietà per chi ne ha più bisogno”.

Farmacisti in Aiuto ricorda che tutte le donazioni, anche piccole, che ci vengono fatte possono essere detratte o dedotte dalla dichiarazione dei redditi, ottenendo così un risparmio fiscale che permette di avere un rimborso di buona parte dell’importo donato.

Per avere ulteriori informazioni, contribuire o sostenere in altro modo i nostri progetti, vi invitiamo a visitare il nostro sito www.farmacistiinaiuto.org, la nostra pagina Facebook /FarmacistiinaiutoOnlus , la nostra pagina sul quotidiano online “Il Faro”, a contattarci via mail segreteria@farmacistiinaiuto.org oppure contattare la nostra segreteria al 346-4360567

(Il Faro online)