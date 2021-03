Fiumicino – “Sono appena arrivati i dati relativi alla situazione pandemica nella nostra città aggiornati ad oggi”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Secondo il report della Asl Rm3, in questo momento ci sono 263 persone positive sul nostro territorio – spiega il sindaco -. Rispetto a ieri contiamo 9 nuovi contagi, ma anche 18 guariti. L’età media è di 41 anni e il rapporto con la popolazione totale è pari a 0.32″.

“Tra le località, il 62% dei casi si concentra tra Isola Sacra e Fiumicino – sottolinea Montino -, mentre scendono al 6% Maccarese e Fregene. Sale, però, Passoscuro con un altro 6%”.

“Siamo tutti in attesa della decisione che prenderà l’Agenzia Europea del farmaco in merito al vaccino AstraZeneca – conclude Montino – perché la campagna vaccinale possa subire l’accelerazione necessaria per uscire il prima possibile da questa situazione. Siamo, però, fiduciosi anche sapendo che alti vaccini stanno per essere introdotti, a partire da quello Johnson & Johnson. Allo stesso tempo, tutte e tutti siamo tenuti rispettare le regole che ci impone la zona rossa. Quindi ricordo a tutte e tutti che è necessario uscire di casa solo se necessario, per lavoro o per urgenze, a usare la mascherina, a tenere la distanza dalle altre persone e ad igienizzare spesso le mani”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino