Gaeta, rifiuti abbandonati in strada: zozzoni denunciati e multati

Gaeta – Il nucleo della Polizia ambientale, su input dell’Amministrazione comunale di Gaeta, sta proseguendo il monitoraggio del territorio per contrastare l’abbandono indiscriminato di rifiuti in città.

Nel corso delle attività svolte dagli agenti della polizia locale in questi giorni, sono state individuate tre persone, due delle quali sanzionate per un importo di mille e 800 euro e una terza denunciata alla Procura della Repubblica di Cassino per abbandono di rifiuti.

Potenziati inoltre i controlli presso l’isola ecologica per verificare il rispetto del conferimento del materiale.

Ricordiamo infine che l’orario di apertura al pubblico del centro di raccolta dei rifiuti (Isola ecologica) di Gaeta in Via Lungomare Caboto numero 88 è dal lunedì al sabato dalle 7 alle 12 e pomeriggio del mercoledì e venerdì dalle 12 e 30 alle 18.

