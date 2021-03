“Il piacere” …in 5 minuti!

La figura del dandy Andrea Sperelli che antepone il solo gusto estetico ad ogni regola etico-morale, è rappresentato come l’uomo “senza centro” alla ricorsa di un ideale effimero e illusorio.

Il libro, riconosciuto come il capolavoro di D’Annunzio, ha suscitato un forte scandalo alla sua pubblicazione del 1889, per quanto venisse presto riconosciuto come primo romanzo moderno.

Gabriele D’Annunzio (Pescara 1863 – Gardone Riviera 1938) – è stato un personaggio complesso: eroe, pilota, oratore, drammaturgo, militare, politico, giornalista e poeta dalla sensibilità decadente, fece di se stesso un’icona da imitare negli atteggiamenti e nel vestiario. Celebre figura della prima guerra mondiale, dal 1924 insignito dal Re Vittorio Emanuele III del titolo di Principe di Montenevoso., fu autore di una vastissima produzione letteraria, poetica, drammaturgica, rimanendo figura di grande spicco nella cultura italiana fra Otto e Novecento.

Il Progetto

Mini clip pubblicate dalla piattaforma culturale Direzione Itaca nel suo canale Youtube e Facebook, alla voce “Un libro in 5 minuti”, che vede Gianni Caruso (l’organizzatore del rinomato “Premio Poesia Città di Fiumicino”) ideatore e protagonista vocale di questa originale biblioteca virtuale. Un’idea che riteniamo un modo intelligente e veloce per avvicinare le persone alla conoscenza delle più grandi opere letterarie.

