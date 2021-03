Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Dopo un inizio settimana caratterizzato da temporali, grandinate e nevicate fino a quote collinari soprattutto al Sud, il tempo continua a mantenere connotati instabili più simili all’Inverno che alla Primavera con nuove piogge e nevicate a quote relativamente basse per il periodo. La saccatura alimentata da correnti provenienti dal nord Europa penalizzerà soprattutto le regioni centro meridionali e in particolare quelle dei versanti adriatici ma con fenomeni che nelle ore centrali riusciranno a raggiungere anche l’area tirrenica. Più protetto il Nord, sottovento rispetto alle Alpi, unici settori questi che vedranno delle deboli nevicate oltre confine. Da giovedì l’aria fredda di matrice artica che sta accompagnando l’evoluzione di una saccatura tra la Scandinavia e l’Europa centrale interessando anche parte dell’Italia, continuerà nei prossimi giorni la sua marcia verso ovest raggiungendo la Penisola Iberica. Qui le correnti saranno costrette a piegare verso levante chiudendo una profonda circolazione di bassa pressione che evolverà in area mediterranea spostandosi progressivamente verso la nostra Penisola. La traiettoria del vortice non si è ancora delineata con precisione ma è ormai scontato che colpirà parte del nostro territorio.

METEO MERCOLEDÌ 17 MARZO: Nord: nubi in parziale aumento al Nordovest ma senza fenomeni, poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso altrove. Più sole ovunque dal pomeriggio. Centro: peggiora in Sardegna con piogge sparse entro il pomeriggio, sereno o poco nuvoloso sui settori peninsulari salvo occasionali piovaschi diurni lungo l’Appennino laziale e abruzzese. Sud: residua instabilità sull’Adriatico e in Sicilia, più sole altrove con qualche sporadico fenomeno diurno nelle zone appenniniche. Temperature stazionarie o in lieve calo lungo l’Adriatico e al Sud. Venti tesi settentrionali. Mari mossi o localmente molto mossi.

METEO GIOVEDI’ 18 MARZO. Da giovedì pare che l’instabilità, concentrata soprattutto sulle regioni centro-meridionali, possa produrre altre nevicate a bassa quota, seppur non di particolare intensità. Fiocchi comunque attesi già da quote collinari lungo l’Appennino, un po’ più elevata la quota neve però in Sicilia. A ridosso del weekend l’approfondimento della saccatura depressionaria sul Mediterraneo centro-occidentale, come anticipato nel paragrafo precedente, potrebbe spingere un nuovo fronte verso l’Italia, con coinvolgimento delle nostre regioni più occidentali, non solo del Meridione ma anche del Nordovest, dove non sono escluse nevicate a quote molto basse.

Evoluzione meteo Lazio

MERCOLEDI’: Giornata stabile ed inizialmente soleggiata sulle regioni del medio Tirreno, caratterizzata poi da nubi sparse o stratificazioni di passaggio, previste maggiormente addensate sulla Toscana. Isolata e puntuale instabilità tra pomeriggio e prima sera su Appennino umbro, Appennino laziale, e su alcuni rilievi e medio-alte colline toscane. Temperature in calo sia nelle massime che nelle minime, con possibili gelate nottetempo ed al mattino, specie nelle valli interne e localmente sulle pianure dell’entroterra. Venti da nordest deboli o moderati, con rinforzi locali su crinali sul finire del giorno sui settori costieri e alto Lazio. Mare poco mosso sotto costa, mosso a largo.

GIOVEDI’: Aria fredda irrompe sulle regioni del medio Tirreno, in una giornata nel complesso variabile, con più nubi fra pomeriggio/sera e qualche locale precipitazione sulle aree interne ed appenniniche, nonché basso Lazio. Quota neve in calo, fra 750-1000m, di poco più bassa sull’Umbria sud-orientale. Venti da nordest, deboli o moderati, con locali rinforzi su crinali e coste. Mari poco mossi.

Commento del previsore Lazio

Mercoledì 17 nel complesso stabile (salvo fenomeni puntuali) con nubi in progressivo aumento e temperature in graduale calo. Da giovedì 18 transiterà progressivamente aria più fredda sulle regioni del medio Tirreno; nuvolosità variabile con possibili locali ed isolate precipitazioni sulle aree appenniniche e prospicienti, ma anche sul basso Lazio. Freddo specie fra notte e mattino con condizioni climatiche invernali almeno fino al 21 Marzo. Da monitorare una fase perturbata di stampo simil-invernale nel corso di venerdì 19 marzo, con neve che potrebbe manifestarsi localmente anche a quote collinari.

Fonte: 3B Meteo