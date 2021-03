Papa Francesco: “Anch’io mi inginocchio sulle strade del Myanmar e dico: cessi la violenza!”

Città del Vaticano – “Ancora una volta e con tanta tristezza sento l’urgenza di evocare la drammatica situazione in Myanmar, dove tante persone, soprattutto giovani, stanno perdendo la vita per offrire speranza al loro Paese. Anch’io mi inginocchio sulle strade del Myanmar e dico: cessi la violenza! Anch’io stendo le mie braccia e dico: prevalga il dialogo! Il sangue non risolve niente. Prevalga il dialogo”.

E’ il grido di Papa Francesco che arriva al termine dell’Udienza Generale di oggi (leggi qui), evocando l’immagine della suora che nei giorni scorsi ha bloccato la carica dei militari pronti a intervenire sulla folla che chiedeva democrazia per il paese asiatico.

Dall’inizio delle proteste contro il golpe del 1 febbraio scorso (leggi qui), le forze di sicurezza birmane hanno ucciso 202 persone: lo ha reso noto l’Associazione per l’assistenza ai prigionieri politici (AAPP), un’organizzazione non profit per la difesa dei diritti umani con sede in Thailandia. Solo nella giornata di ieri, sottolinea la ong, hanno perso la vita almeno due manifestanti.

