“Pomezia cresce”: Nuova Lavinium si prepara al restyling

Pomezia – Il quartiere Nuova Lavinium si prepara ad un restyling. La Giunta comunale di Pomezia ha approvato la proposta progettuale “Pomezia Cresce”: un pacchetto di interventi per la riqualificazione del tessuto abitativo in zona 167.

Più nel dettaglio, il progetto prevede:

• la ristrutturazione degli edifici di edilizia residenziale popolare di proprietà comunale attraverso il completamento dell’efficientamento energetico degli immobili di piazza Aldo Moro;

• la realizzazione di nuove strutture dedicate a servizi culturali, sportivi e di incontro attraverso il completamento del teatro comunale, il recupero urbano dello spazio pedonale di piazza Aldo Moro e la realizzazione di uno skate park;

• il miglioramento della viabilità e accessibilità all’area attraverso la realizzazione di 3 nuovi km di pista ciclabile, la riqualificazione di circa 4.400 mq di marciapiedi esistenti e l’abbattimento delle barriere architettoniche;

• l’aumento del grado di sicurezza percepita e reale grazie all’installazione di 25 nuovi punti di videosorveglianza e 12 nuovi punti di illuminazione da dislocare lungo i nuovi tratti di pista ciclo-pedonale.

Un progetto ambizioso, del valore di 15 milioni di euro, con il quale la Giunta ha partecipato al bando del Ministero dei Trasporti “Qualità dell’abitare”.

“Le attività che intendiamo realizzare – spiega l’Assessore Giuseppe Raspa – sono tutte pensate in un’ottica di integrazione e riqualificazione dell’area, e saranno interamente a zero consumo di suolo.

Per favorire gli spostamenti verranno adeguati i tratti di marciapiedi esistenti e verranno realizzati due nuovi tratti di pista ciclo-pedonale che andranno ad integrarsi alla rete già esistente in modo da ricucire il quartiere al resto della Città. Andiamo così a disegnare un percorso che collega alcune aree di notevole interesse, come le scuole (infanzia, primaria e secondaria di primo grado), il realizzando teatro, la parrocchia San Bonifacio, il campo sportivo F. Maniscalco e il Palalavinium, il Comitato di quartiere, il campo bocciofilo e il Parco della Sughereta, dove peraltro sono ubicati la maggior parte degli Uffici comunali”.

“Il quartiere Nuova Lavinium è destinato a diventare un quartiere con servizi di eccellenza – osserva il Sindaco Adriano Zuccalà – Con il progetto Pomezia Cresce vogliamo completare un percorso di riqualificazione territoriale iniziato nel 2011, e tuttora in corso, attraverso un programma di interventi volti a innalzare sensibilmente la qualità della vita, dell’ambiente, la sicurezza e l’integrazione sociale rispondendo alle esigenze di tutti i residenti: dai bambini che frequentano la vicina scuola primaria Margherita Hack agli adolescenti che a gran voce chiedono uno skate park, dalle famiglie che avranno a disposizione una pista ciclabile nuova e sicura alla comunità tutta, che finalmente dopo 15 anni vedrà il compimento del nostro teatro comunale”.

