Terracina, prende a pugni un ragazzo del Bangladesh: denunciato

Terracina – La Polizia di Stato ha identificato e denunciato un giovane responsabile dell’aggressione avvenuta a Terracina la settimana scorsa ai danni di un cittadino extracomunitario.

I poliziotti del locale Commissariato, intervenuti lo scorso 06 marzo sul luogo dell’aggressione ai danni di un ragazzo del Bangladesh colpito con un violento pugno al volto, raccoglievano importanti indizi utili all’individuazione dei responsabili.

Infatti, gli investigatori nei giorni successivi, hanno ascoltato diverse testimonianze e visionato le immagini delle telecamere che riprendevano la zona interessata, giungendo così ad individuare l’autore materiale delle lesioni di cui è stato vittima il cittadino extracomunitario.

Il giovane terracinese riconosciuto dalla parte lesa come il ragazzo che l’aveva violentemente colpito, è stato deferito alla competente Procura dei Minori per il reato di lesioni personali.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

