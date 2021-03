Zona rossa, mercato settimanale di Gaeta: prevista la vendita di soli generi alimentari

Gaeta – Il Comune di Gaeta ha disposto con ordinanza la sospensione della vendita di prodotti diversi dai generi alimentari al mercato del mercoledì fino al termine della zona rossa.

Il provvedimento dispone: “Per motivi legati all’emergenza sanitaria, per tutto il periodo specificato nell’ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021 e, comunque, fino a diverse disposizioni governative, per il mercato settimanale del mercoledì:

– il divieto di vendita, nel mercato settimanale del mercoledì di Via del Piano e Corso Italia/Via Venezia di tutti i generi non alimentari;

– di disporre la vendita dei soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaisti nell’area mercatale di Via del Piano, in maniera da assicurare le distanze di sicurezza tra i banchi;

– a tutti gli operatori di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaisti di vigilare affinché venga rispettata la distanza di almeno 1 metro tra gli astanti evitando assembramento di persone, che non saranno in alcun caso consentiti, nonché tutte le regole igieniche previste dal caso e dalle precedenti ordinanze emanate”.

Ordinanza mercato n. 90 16-03-2021

