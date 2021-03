Alitalia, Astorre e Lamparelli (Pd): “Piano non all’altezza, preoccupati per i lavoratori”

Roma – “Le dichiarazioni del ministro Giorgetti, in commissione Trasporti della Camera, confermano la preoccupazione del Pd del Lazio circa l’idea di una compagnia di bandiera, quale è Alitalia, non all’altezza delle sfide che il Paese deve affrontare. In questi mesi credevamo che si fosse raggiunta la consapevolezza dei fallimenti passati e che si sarebbe intrapresa la strada del rilancio, come del resto stanno facendo tutti i grandi Paesi europei, dotando le proprie compagnie di ingenti finanziamenti pubblici”. Lo dicono, in una nota, il senatore Bruno Astorre, segretario del Pd Lazio, e Rocco Lamparelli, responsabile mobilità del Pd Lazio.

“Purtroppo in queste settimane assistiamo invece ad una compagnia che continua a perdere pezzi. Le lavoratrici, i lavoratori del nostro territorio hanno già pagato duramente il piano del 2008 – sottolineano Astorre e Lamparelli – , con migliaia di posti di lavoro persi in questi anni di gestione non all’altezza. La scelta annunciata dal ministro Giorgetti non sembra, quindi, andare nel senso auspicato. Alitalia non può e non deve rinunciare agli asset produttivi e industriali, fondamentali per la ripresa e lo sviluppo del nostro Paese”, concludono gli esponenti Pd.

(Il Faro online)