Alitalia, è botta e risposta tra Montino e Durigon

Fiumicino – “Di quale piano parla il sottosegretario Durigon? Io non vedo alcun piano, ma solo un tentativo di svendita al miglior offerente”. A parlare è il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, che replica dalla sua pagina Facebook all’intervento sul nuovo piano Alitalia di Claudio Durigon, sottosegretario al Mef.

“Al Sindaco di Fiumicino e a tutti quelli che stanno criticando il piano del ministro Giorgetti – aveva detto Durigon ai microfoni dell’Ansa – e del Governo su Alitalia, vorrei solo dire che non è il momento delle strumentalizzazioni e degli slogan inutili. Dovremmo essere tutti più responsabili in un momento così complicato: lasciamo fuori dalla porta l’ideologia fina a sé stessa e concentriamoci sulle cose importanti.

“Dubito che il ministro Giorgetti – ha replicato Montino – che ha appena preso in mano il dossier, abbia già elaborato un piano strategico per un’azienda complessa come Alitalia.

E’ anche per questo che un’interlocuzione, la stessa che chiediamo da settimane, sarebbe utile anche a Giorgetti. Perché si sottrae?”.