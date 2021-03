Alitalia, Giordano (Pd Fiumicino): “Giorgetti doveva confrontarsi con le istituzioni locali”

Fiumicino – “Alitalia è un’azienda strategica per il Paese e per il nostro territorio e merita un piano di rilancio serio, non una svendita o uno spezzatino”. Lo dichiara il segretario del Pd di Fiumicino, Luigi Giordano.

“Il piano che prevede lo spacchettamento per creare una compagnia piccola e poco concorrenziale – prosegue Giordano – è inadeguato. E lo è anche perché mette a rischio migliaia di posti di lavoro di Alitalia e dell’indotto. Una scelta le cui conseguenze ricadranno tutte sul territorio”.

“Dispiace che il ministro Giorgetti abbia scelto di non confrontarsi con l’amministrazione comunale, durante il consiglio straordinario di venerdì scorso – aggiunge -: un’occasione mancata e un brutto segnale dato non solo al sindaco e alla città, ma alle lavoratrici e ai lavoratori di Alitalia, il cui destino dipende dalle scelte che il governo sta adottando”.

“Come Pd Fiumicino aderiamo alla giornata unitaria di lotta indetta dal sindaco Montino – conclude – e ci auguriamo che l’adesione sia la più ampia possibile, al di là delle appartenenze politiche”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino