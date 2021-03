Alitalia, l’appello della Lega Fiumicino: “Tutela del lavoro prioritaria”

Fiumicino – “Le notizie che si sono rincorse sul futuro di Alitalia non possono lasciare né indifferente né passivo chi quotidianamente vive il territorio di Fiumicino. Si parla del destino di migliaia di famiglie che stanno vivendo un momento di drammatica incertezza per il proprio futuro e di fronte a questa emergenza non possiamo restare inermi”.

Lo afferma il Gruppo Consiliare Lega Comune di Fiumicino, che prosegue: “Il momento è delicatissimo e sarebbe tanto più irresponsabile lasciarsi trasportare da superficiali e inutili strumentalizzazioni.

Ribadiamo con forza che il potenziamento nel tempo della flotta, l’aumento seppur graduale del numero dei voli e, soprattutto, la tutela dei livelli occupazionali e del sostegno ai lavoratori e alle lavoratrici siano i principi cardine su cui deve basarsi il piano di rilancio della compagnia di bandiera.

Su questi due ultimi punti abbiamo registrato importanti dichiarazioni da parte di alcuni esponenti del Governo ma confidiamo che il dossier relativo ad Alitalia, prima della definitiva stesura del piano industriale, continui ad essere attenzionato e studiato con il massimo impegno e soprattutto che si trovino soluzioni che possano scongiurare drammatiche ripercussioni sul nostro territorio rilanciando un asset strategico per l’intero paese.

Soluzioni che Fiumicino e l’Italia intera attendono dopo gli innumerevoli tentativi falliti dai Governi precedenti. Per quanto riguarda noi saremo sempre in prima linea per rappresentare e difendere le istanze che arrivano dal nostro territorio con competenza e attenzione”.

