Assessorato alla transizione ecologica, Di Giovanni (M5S): “La sfida di oggi, il Municipio di domani”

Ostia – “In un momento storico e politico così delicato, con buona pace dell’esponente di Sogno Comune, che evidentemente ha abbandonato la sua vena civica per cominciare a fare i ‘giochetti di palazzo’, non possiamo non accorgerci del cambiamento epocale che stiamo vivendo ed affrontando”. Lo dichiara in una nota il capogruppo del M5S del X Municipio Antonino Di Giovanni.

“Non possiamo ignorare, – prosegue il Capogruppo – che ci sono situazioni che si sono determinate indipendentemente dalla visione dei singoli e dalle posizioni personali, ma che mirano soltanto al bene di questo territorio. Con l’entrata in Giunta dell’asssessore alla Transizione Ecologica, Andrea Gasperini (leggi qui), abbiamo l’opportunità di mettere i nostri temi al centro dell’agenda politica di questo assessorato, di avere quegli strumenti per ampliare il lavoro che abbiamo portato avanti in questi anni di consiliatura e raggiungere altri sicuri risultati, senza la pregiudiziale politica rispetto al bene della collettività e, soprattutto, delle realtà civiche del territorio.

L’apertura di una fase politica nuova, non significa l’abdicazione dei nostri principi o dei nostri valori, ma vuol dire guardare avanti, crescere e maturare, perché noi abbiamo saputo cogliere le nuove sfide, le nuove esigenze del X Municipio, i nuovi scenari che nel tempo si sono presentati sul nostro territorio e, soprattutto, abbiamo saputo confrontarci in maniera diretta con nuove realtà che richiedevano anche un rinnovato pragmatismo”.

“Mi dispiace leggere – conclude Di Giovanni – da parte di personaggi che hanno fatto delle realtà civiche il loro baluardo, dichiarazioni che rappresentano una strumentalizzazione politica, mancando di rispetto proprio a quelle realtà civiche che ogni giorno si impegnano su questo quadrante romano”.

