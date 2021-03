Capitan America diventa un supereroe gay: in arrivo il fumetto della Marvel

Washington – Capitan America diventa gay. Per la prima volta in 80 anni di storia del fumetto della Marvel, un omosessuale raccoglierà lo scudo del supereroe. Un adolescente che “rappresenta gli oppressi e i dimenticati” diventerà il primo personaggio Lgbtq+ ad assumere il ruolo di Capitan America.

Marvel Comics celebra infatti l’ottantesimo anniversario dell’eroe statunitense, creato da Joe Simon e Jack Kirby nel 1941, con il lancio di una nuova serie a fumetti, ‘The United States of Captain America’, in cui il capitano in carica Steve Rogers farà un viaggio attraverso gli Stati Uniti per ritrovare il suo scudo perduto e incontrerà persone di “tutti i ceti sociali” che hanno indossato il mantello di Captain America per difendere le loro comunità. Aaron Fischer, un adolescente gay, sarà il primo della nuova serie limitata, che verrà pubblicata a giugno, in occasione del mese in cui in tutto il mondo si celebrano i gay pride.

La Marvel ha descritto Fischer, come il “Capitan America delle Ferrovie”, “un adolescente senza paura che si è fatto avanti per proteggere i compagni fuggitivi e i diseredati“. “Aaron si ispira agli eroi della comunità queer: attivisti, leader e gente comune che lottano per una vita migliore”, ha detto lo scrittore della serie Josh Trujillo. “Rappresenta gli oppressi e i dimenticati. Spero che la sua storia di debutto incontri il gradimento dei lettori e aiuti a ispirare la prossima generazione di eroi”.

Fischer ha i capelli neri, con i lati della testa rasati, e sfoggia un tatuaggio con la bandiera americana sul braccio sinistro e un tatuaggio con una stella rossa sul collo. Una seconda immagine rilasciata dalla Marvels mostra Fischer vestito con la sua attrezzatura da Capitan America, completa dell’iconico scudo.

L’artista Jan Bazaldua ha detto di essersi “divertito molto” a creare Fischer. “Come persona transgender, sono felice di poter presentare una persona apertamente gay che ammira Capitan America e combatte contro il male per aiutare coloro che sono quasi invisibili alla società“, ha detto Bazaldua. “Mentre lo disegnavo, ho pensato, beh, Cap combatte contro esseri superpotenti e salva il mondo quasi sempre, ma Aaron aiuta coloro che camminano da soli per strada con i problemi che devono affrontare ogni giorno”.

Secondo quanto riportano le testate specializzate, la Marvel aveva una politica “No Gays in the Marvel Universe” negli anni ’80 e, negli anni ’90, mise l’etichetta “Solo per adulti” su tutti i fumetti con personaggi Lgbtq+ di spicco in risposta alle proteste conservatrici. Il primo personaggio gay dell’editore, Northstar del team di supereroi canadesi Alpha Flight, è stato progettato come tale dal creatore John Byrne nel 1979, ma la sua sessualità non è stata rivelata nei fumetti fino al 1992.

Negli ultimi anni, però, la Marvel si è mossa per diversificare il suo cast di supereroi. Nel 2012 Northstar ha finalmente sposato il suo partner di lunga data nel primo matrimonio omosessuale della Marvel, un decennio dopo che i supereroi DC Apollo e Midnighter si sono sposati in un numero del 2002 di The Authority. E nel 2015, Iceman, uno degli X-Men originali creati da Stan Lee e Jack Kirby nel 1963, si è rivelato come gay. (fonte Adnkronos)