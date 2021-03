Centri vaccinali, la Federnuoto mette a disposizione i centri federali

Roma – La Federnuoto mette a disposizione i suoi centri federali per i vaccini. Lo annuncia all’Ansa il presidente Paolo Barelli.

Il consiglio federale infatti ha deciso di attrezzare gli impianti ad hub per la vaccinazione contro il Covid-19. Individuati i Centri Federali di Verona, Trieste, Frosinone, Viterbo, lo Stadio del Nuoto di Torino e a Roma il Foro Italico, l’UnipolSai BluStadium di Pietralata e il Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia. “Riteniamo un dovere nei confronti di tutti i cittadini rendere pubblici questi spazi per facilitare e velocizzare le procedure vaccinali” ha detto Barelli. “La pandemia ha colpito drammaticamente tantissime attività; lo sport è allo stremo malgrado rappresenti salute, benessere psico-fisico, risparmio per le casse della sanità italiana – sottolinea il presidente della Federnuoto -. Molte società sono al collasso finanziario. Rischiamo di perdere una generazione di atleti e di cittadini sani e forti. Ogni giorno guadagnato è utile per tornare prima alla normalità. Siamo pronti a dare il nostro contributo“.

Nei centri federali individuati la Federazione sarebbe comunque in grado di assicurare il regolare proseguimento delle attività sportive e rendere disponibili aree per l’allestimento delle strutture necessarie alle vaccinazioni. (federnuoto.it)

