Centro professionale di Fiumicino, Zotta assicura: “Avrà il massimo supporto”

Fiumicino – “Continueremo a sostenere i centri di formazione di Roma e provincia attraverso gli strumenti e le competenze che l’Ente metropolitano può attuare. L’incontro con l’Assessore del Comune di Fiumicino si è reso necessario per sciogliere alcuni nodi che erano in sospeso”. Così, in una nota, la vicesindaca della Città Metropolitana di Roma, Teresa Zotta, che ha fatto sapere di aver incontrato l’assessora alla Formazione Anna Maria Anselmi.

“La piena collaborazione con i Comuni metropolitani ci consentirà di rafforzare, anche attraverso la nostra piattaforma ‘Accade Scuola’, l’offerta formativa per i ragazzi che frequentano i centri ed agevolare il compito dei formatori in questo periodo difficile di pandemia. Con Anna Maria Anselmi, assessore alla Formazione del Comune di Fiumicino, continueremo a lavorare per garantire il massimo risultato nella gestione del Centro professionale di Fiumicino“.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino