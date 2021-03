Kiev – Dopo 22 anni la Roma torna ai quarti di finale di Europa League, conquistati nel 1999 per l’ultima volta quando la competizione di chiamava ancora Coppa Uefa.

Forti del 3-0 conquistato 7 giorni fa in casa sullo Shakhtar Donetsk (leggi qui), i giallorossi si impongono anche allo stadio Olimpico di Kiev con il punteggio di 2-1 grazie alla doppietta di Borja Mayoral, a segno al 48’ e al 72’, di Junior Moraes al 59’ il momentaneo pari.

Foto 3 di 3





Il match

La prima occasione del match è per la squadra del grande ex Fonseca: palla rilanciata da Cristante, campanile molto alto controllato da Mayoral che entra in area ma sbaglia il tiro concludendo alto con il sinistro. Pronta la replica degli ucraini con un tiro da fuori area di Alan Patrick ben parato da Lopez.

Alla mezz’ora scontro tra Kumbulla e Ibanez, il brasiliano prende un colpo alla testa resta in campo ma verrà sostituito da Mancini all’intervallo. Al 35’ terzo tempo di Junior Moraes che in torsione di testa anticipa Ibanez e colpisce in avvitamento con la palla fuori di poco.

Al 3’ della ripresa la Roma sblocca il match. Karsdorp penetra in area dalla destra e crossa, Mayoral di testa schiaccia in rete un pallone che mette al sicuro il discorso qualificazione. Al 9’ Pedro si divora il raddoppio: servito benissimo a Perez, l’ex Barcellona fallisce un rigore in movimento.

Al 14’ lo Shakhtar trova il pari con Junior Moraes, che sugli sviluppi di un calcio piazzato dalla trequarti si allunga col destro sulla sponda di testa di Alan Patrick e batte Lopez. Al 27’ di nuovo i capitolini in vantaggio dopo un magistrale contropiede.

Pedro premia l’inserimento sulla sinistra di Perez, l’ex Barcellona aggira Trubbin in uscita, si spinge sul fondo e mette palla al centro per Mayoral che con un tocco morbido firma la sua personale doppietta. Al 37’ grande parata di Lopez a negare il pareggio a Marlos al tiro con un pericoloso sinistro.

L’ultimo brivido del match è di marca giallorossa con Perez che egoisticamente non serve Mayoral e va al tiro con Trubin che respinge ed evita il terzo gol. (fonte Adnkronos, foto Twitter @OfficialASRoma)