Fiumicino campionessa di… legalità: la città parteciperà a “Pensa 2040”

Fiumicino – “Il prossimo 26 marzo si terrà a Firenze ‘Pensa 2040 – Cultura e cittadinanza attiva come strumento chiave di lotta alla criminalità organizzata‘, un evento promosso da Avviso pubblico, Biennale Democrazia, Italia che cambia, Fondazione Giancarlo Siani onlus e Crisi Come Opportunità. Sono stata invitata a questa iniziativa prestigiosa per un intervento in cui illustrerò la Notte Bianca della Legalità del Comune di Fiumicino”. Lo dichiara la delegata del sindaco alla Legalità Arcangela Galluzzo.

“Il nostro Comune, infatti – aggiunge -, è stato scelto, insieme ai Comuni di Bitonto, Bologna e Gazoldo degli Ippoliti, tra i quattro Comuni che più si sono distinti per buona prassi nel campo della legalità e della lotta alla criminalità”.

“Sarà un appuntamento da non perdere – conclude Galluzzo – e che vede in programma la partecipazione, tra gli altri del Ministro dell’Interno Lamorgese, del Procuratore nazionale antimafia Cafiero de Raho, dei sindaci di Firenze Nardella, di Napoli De Magistris e di Reggio Calabria Falcomatà”.

