Fiumicino, interventi alla condotta idrica: niente acqua in via dei Tre Denari

Fiumicino – “A causa di lavori di allacciamento della nuova condotta idrica, in sostituzione della vecchia oramai ammalorata, domani 19 marzo dalle 8 fino al termine dell’intervento nel tardo pomeriggio, ci sarà una interruzione del flusso idrico su via dei Tre Denari“. Lo dichiara l’assessore ai lavori Pubblici Angelo Caroccia.

“La prossima settimana – prosegue – Acea Ato 2 provvederà a riasfaltare i circa 500 metri di strada interessati dai lavori di posa della condotta. Sempre la prossima settimana, dopo i lavori di Acea Ato 2, interverremo come Comune per l’asfaltatura di altri tratti ammalorati di via dei Tre Denari.

Inoltre – conclude Caroccia – inizieranno anche i lavori di realizzazione della posa di poco meno di 50 nuovi pali dell’illuminazione su via dei Tre Denari e sul primo tratto abitato di via Monti dell’Ara”.

