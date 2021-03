Fondi- Anche quest’anno, nonostante l’emergenza Covid-19, avrà luogo a Fondi l’ormai tradizionale celebrazione in onore di San Sotero, ex Papa della chiesa cattolica nei confronti del quale sussiste da sempre una profonda e ossequiosa devozione. In particolare quest’anno, l’associazione Pro Loco Fondi, insieme alla Parrocchia di San Pietro apostolo e al Comune di Fondi, in virtù del noto appellativo di San Sotero come “Papa della Carità”, ha progettato una festa all’insegna della solidarietà, mirata alla raccolta di generi alimentari non deperibili per i più bisognosi.

I festeggiamenti, vista l’importanza del Santo per l’intera città, dureranno una settimana, da giovedì 15 aprile a giovedì 22 aprile, durante la quale ci sarà la possibilità di partecipare all’iniziativa. La celebrazione, invece, sarà presieduta domenica 18 aprile alle ore 18.00, dall’Arcivescovo di Gaeta Mons. Luigi Vari.

A seguito di una proposta dell’associazione Pro Loco Fondi, inoltre, la festa quest’anno consterà di un ulteriore aspetto, riferito al prelibato e tradizionale dolce dedicato al Santo: chiunque voglia, infatti, è invitato a preparare in casa il proprio dolce e partecipare al concorso “Scatta una foto al tuo dolce di San Sotero”.

L’iscrizione è gratuita e la ricetta, tramandata di generazione in generazione, è molto semplice, quindi niente panico! Gli ingredienti necessari sono farina, zucchero, uova, sugna (‘nzogna), bicarbonato di ammonio, vaniglia e marmellata di amarena e, per la cottura, devono essere impiegati solo venti minuti. Terminato il dolce, basterà fotografarlo e mandare la foto al numero di WhatsApp 3297764644; Le foto saranno pubblicate sulla pagina Facebook dell’Associazione Pro Loco Fondi e vincerà chi otterrà più like.

Ecco di seguito il regolamento:

1. Invia le foto del dolce di San Sotero a info@prolocofondi.it o via WhatsApp al 3297764644 entro il 22 aprile 2021 indicando: nome e cognome dell’autore e liberatoria “Acconsento al trattamento dei dati ed autorizzo la pubblicazione delle foto”.

2. Il concorso è aperto a tutti (per i minori occorre autorizzazione di almeno un genitore).

3. Le foto saranno pubblicate sulla pagina Facebook dell’Associazione Pro Loco Fondi.

5. Le foto che avranno ottenuto più “mi piace” alle ore 24:00 del 22 aprile 2021 saranno le vincitrici.

6. Le foto vincitrici verranno pubblicate a mezzo stampa e su tutti i canali social della Pro Loco Fondi e ai vincitori sarà consegnato un attestato.

