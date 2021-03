Judo, gli azzurri in raduno per i Grand Slam e il Campionato d’Europa

Ostia – Le prossime tappe della squadra azzurra del judo nel viaggio verso le Olimpiadi sono Tbilisi, Antalya, Lisbona. Si tratta, nell’ordine, dei Grand Slam in programma dal 26 al 28 marzo in Georgia e dall’1 al 3 aprile in Turchia, e del Campionato d’Europa in Portogallo dal 16 al 18 aprile.

E da oggi, al Centro Olimpico di Ostia, prende il via l’operazione che prepara questa fase cruciale con un collegiale piuttosto articolato che coinvolgerà una cinquantina di atleti, partner compresi. La convocazione finalizzata alla partecipazione ad un torneo coinvolge Kenny Bedel, Giovanni Esposito, Odette Giuffrida, Matteo Medves, Mattia Miceli, Francesca Milani, Angelo Pantano, Sofia Petitto, Nadia Simeoli (dal 18 al 22 marzo), Lorenzo Rigano (dal 18 al 24), Nicholas Mungai (dal 20 al 24), Alessandro Aramu, Fabio Basile, Andrea Carlino, Martina Castagnola, Silvia Pellitteri, Kenya Perna (dal 18 al 29), Gennaro Pirelli, Giorgia Stangherlin (dal 18 al 31), Alice Bellandi, Maria Centracchio, Antonio Esposito, Francesca Giorda, Manuel Lombardo, Christian Parlati, Veronica Toniolo (dal 22 al 29).

La convocazione degli atleti partner invece, coinvolge Diego Cressi, Ylenia Monacò (dal 18 al 21), Daniele Accogli, Giulia Carnà, Nicolle D’Isanto, Martina Esposito, Alessandro Magnani, Edoardo Mella, Irene Pedrotti, Linda Politi, Assunta Scutto, Andrea Spicuglia, Ermes Tosolini, Leonardo Valeriani (dal 18 al 30), Antonio Bottone, Chiara Cacchione, Biagio D’Angelo, Giacomo Gamba, Sara Lisciani, Mattia Prosdocimo, Biagio Stefanelli, Diego Rea, Tiziano Falcone (dal 22 al 30).

Lo staff infine è costituito dal direttore tecnico Kiyoshi Murakami, i tecnici Francesco Bruyere, Laura Di Toma, Raffaele Parlati, Luca Poeta, Dario Romano, Raffaele Toniolo, il Covid Manager Alessandro Comi, i preparatori atletici India Previato e Felice Romano. (fonte/foto@fijlkam)

