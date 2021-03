Ladispoli, alla Palude di Torre Flavia per “Scopriamo l’Isola del Tesoro”

Ladispoli – Si intitola “Scopriamo l’Isola del Tesoro” l’iniziativa del Servizio Aree protette, tutela della flora e della biodiversità della Città Metropolitana di Roma, che vuole fare conoscere ad appassionati e non, le meraviglie del Monumento Naturale “Palude di Torre Flavia”, sito tra Ladispoli e Marina di Cerveteri.

“Quante volte – spiegano gli organizzatori dell’iniziativa – abbiamo sentito parlare delle numerose specie che, a causa del cambiamento climatico, dell’urbanizzazione e del poco rispetto dell’uomo verso la natura, stanno piano piano scomparendo.

Una realtà tanto triste quanto attuale, che ci tocca da vicino. Per questo motivo il Sevizio “Aree protette, tutela della flora e della biodiversità” della Città Metropolitana di Roma Capitale si è attivato per organizzare incontri divulgativi, del tutto gratuiti, con l’intento di sensibilizzare sul tema della biodiversità, sulle criticità delle aree protette e non ultimo, per raccontare e far conoscere le attività che si svolgono presso il Monumento Naturale “Palude di Torre Flavia”.

Gli incontri hanno anche lo scopo di preparare i volontari desiderosi di mettersi alla prova al “Campo di sorveglianza ai nidi di Fratino”. Qui, la missione speciale è quello di tutelare la specie minacciata del Fratino appunto, un uccello che nidifica nelle dune dell’area protetta e in pochissimi altre località laziali.

Gli incontri si svolgeranno in modalità telematica, a partire dal 22 marzo e si articoleranno in dieci sessioni, ognuna della durata di circa trenta minuti. Al termine delle sessioni, a tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato. Per iscriversi e partecipare basta contattare il Dott. Corrado Battisti, funzionario del Servizio Aree protette e Referente della Palude di Torre Flavia, al seguente indirizzo: c.battisti@cittametropolitanaroma.gov.it

