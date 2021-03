Ladispoli, in dirittura d’arrivo i lavori sugli argini del Sanguinara

Ladispoli – “I lavori di manutenzione e bonifica degli argini del fosso Sanguinara, curati dal Consorzio di bonifica dell’agro romano, sono giunti quasi al termine. Si tratta di un intervento, svolto dal Consorzio Di Bonifica, a cui l’Amministrazione comunale tiene molto e che consente alla nostra città di avere più decoro e maggior sicurezza idrogeologica”. A parlare è il vicesindaco Pierpaolo Perretta che ha commentato l’intervento destinato alla bonifica dei nostri corsi fluviali.

“Il problema – ha proseguito Perretta – delle canne e dei detriti che si riversano sul nostro litorale, trasportati dai nostri corsi d’acqua purtroppo nasce da lontano e riguarda zone dove la manutenzione non avviene allo stesso modo. Una corretta e continua manutenzione dei nostri corsi fluviali è indispensabile e stiamo cercando di trovare il modo, attraverso convenzioni onerose con il Consorzio di bonifica dell’agro romano che è il soggetto competente in tale ambito, di effettuare più interventi durante l’anno”.

I rifiuti urbani presenti negli argini dei corsi, gettati dai soliti incivili, verranno accatastati e raccolti da Tekneko che ha in gestione il servizio di igiene urbana e che consentirà all’intervento di fornire maggior igiene ed un decoro urbano adeguato.

