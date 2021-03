Minturno, pacchi alimentari: a chi spettano e come richiederli

Minturno – Da ieri, 17 marzo 2021, fino al 23 aprile 2021 alle 12, i cittadini residenti nel Comune di Minturno in possesso dei requisiti necessari possono inoltrare la domanda per l’accesso all’intervento relativo all’erogazione dei pacchi alimentari.

L’amministrazione comunale di Minturno ha reso noti i requisiti di ammissibilità. Essi sono: la residenza nel Comune di Minturno e, per gli stranieri, anche possesso titolo di soggiorno in corso di validità; l’attestazione Inps del riconoscimento del beneficio del Reddito di Cittadinanza ovvero della pensione di cittadinanza (a decorrere da aprile 2019). In questo caso non è necessaria ulteriore documentazione e, nel caso in cui non ricorre il caso previsto al punto 2, l’attestazione ISEE.

La domanda può essere presentata scaricando il modulo dal sito del Comune di Minturno, www.comune.minturno.lt.it, e deve essere inviata, debitamente compilata in ogni sua parte, sottoscritta e corredata della documentazione necessaria e del documento di identità del richiedente, al seguente indirizzo di posta elettronica: minturno@legalmail.it.

E’ possibile anche, in alternativa, al fine di non creare assembramenti e confusione, prendere un appuntamento contattando un operatore, telefonando al numero 0771/6608226.

Avviso e Modulto in allegato nel link sottostante

http://www.comune.minturno.lt.it/s/content/04026/1615903621.7801

