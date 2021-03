Nettuno, online l’avviso per i buoni spesa e i pacchi alimentari: ecco come richiederli

Nettuno – E’ online il nuovo avviso per richiedere i buoni spesa o i pacchi alimentari messi a disposizione delle famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus. L’erogazione del contributo economico avverrà fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Per tutte le informazioni l’avviso completo è consultabile al seguente link.

I buoni spesa saranno erogati con caricamento dell’importo concesso sulla tessera sanitaria del richiedente, i pacchi alimentari saranno consegnati al domicilio del richiedente da personale incaricato.

“Dopo l’avviso per i buoni spesa della scorsa primavera e quello aperto prima di Natale e chiuso nei giorni scorsi – afferma l’Assessore Ai Servizi Sociali Maddalena Noce – da oggi sarà nuovamente possibile richiedere il sostegno per quelle famiglie che si trovano in una situazione di contingente indigenza economica derivante dall’emergenza epidemiologica Covid-19.

Ringrazio in modo speciale il Sindaco Alessandro Coppola sempre sensibile per quel che riguarda le tematiche sociali e le fasce più deboli della popolazione. Ringrazio al contempo tutti i dipendenti dei Servizi Sociali del Comune di Nettuno e la dirigente Margherita Camarda per il grande lavoro svolto in prima linea nella lotta al Coronavirus, al fianco delle fasce più in difficoltà della cittadinanza.

Voglio ringraziare anche la Bcc di Nettuno per l’adeguamento reso necessario per i criteri dettati dalle linee regionali che normano l’avviso, senza costi aggiuntivi per il Comune, della piattaforma elettronica che permette di accreditare i buoni spesa direttamente sulla tessera sanitaria. Il contributo della Bcc di Nettuno è stato come sempre fondamentale per organizzare questo servizio di primaria importanza per i cittadini di Nettuno in difficoltà.

Oltre ai buoni spesa – conclude l’assessore Noce – prosegue anche il progetto della Spesa Solidale e della consegna dei pacchi alimentari a chi ne ha bisogno grazie anche al contributo delle associazioni del territorio, in special modo dell’Unitalsi e della Protezione Civile. Il nostro obiettivo è che nessuno resti indietro durante questa battaglia al Coronavirus”.

Come fare domanda

I cittadini residenti o domiciliati nel territorio comunale, dovranno far pervenire, a partire dal giorno di pubblicazione del presente Avviso la domanda compilata e sottoscritta, unitamente a copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e a copia della tessera sanitaria, i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, dovranno allegare anche copia del permesso di soggiorno in corso di validità.

La consegna della domanda e di copia del documento di riconoscimento potrà avvenire con le seguenti modalità:

– tramite posta elettronica all’indirizzo beneficiocovid2021@comune.nettuno.roma.it;

– tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it;

– consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Nettuno, via Giacomo Matteotti, 37 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30

La domanda da compilare è disponibile presso la sede dei Servizi Sociali, Via della Vittoria, 2, presso l’ufficio U.R.P., Via Giacomo Matteotti, 37 o è scaricabile dal sito internet del Comune di Nettuno al seguente indirizzo https://trasparenza.comune.nettuno.roma.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_651999_876_1.html

Potrà presentare la domanda un solo componente per nucleo familiare convivente.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Nettuno

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Nettuno