Ostia, fuga di gas nelle case Ater di via Baffigo: donna ricoverata al Grassi

Ostia – Sono in corso da parte delle pattuglie della polizia locale due interventi per la messa in sicurezza e l’evacuazione di un appartamento e di una scuola a causa di due fughe di gas, rispettivamente a Ostia e nel quartiere Ottavia.

Il primo intervento è delle 10 in via Domenico Baffigo, sul lungomare di Ponente, dove per una fuga di gas da un appartamento Ater al civico 45, forse per causa di una bombola di gas difettosa, una persona che si trovava all’interno è stata trasportata all’ospedale Grassi per accertamenti.

Poco dopo in via Jaime Pintor, le pattuglie del III Gruppo Nomentano sono intervenuti per un’altra fuga di gas dalla sede stradale. In via precauzionale è stata disposta dai vigili del fuoco l’evacuazione di una scuola media con all’interno alcuni alunni disabili. (fonte Adnkronos)

