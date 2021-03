Pomezia, tutto pronto per l’apertura del parco per bambini in via Palmiro Togliatti

Pomezia – Un giardino pubblico dedicato, dove i bambini più piccoli potranno giocare in piena sicurezza. Dopo il risultato positivo registrato lo scorso anno, la Giunta comunale di Pomezia ha riprogrammato l’apertura regolamentata di un’area pubblica attrezzata per i bimbi fino a 3 anni: uno spazio dedicato ai più piccoli, che potranno giocare in piena sicurezza sotto la supervisione di genitori e accompagnatori.

La struttura, individuata presso l’asilo nido comunale Piccole Orme, potrà essere utilizzata a partire da domani, tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 inclusa la domenica, con obbligo di accompagnamento da parte di un genitore o di un altro adulto familiare, anche non parente.

“Abbiamo sperimentato questo servizio durante il lockdown – ha spiegato l’Assessora Miriam Delvecchio – rispondendo in maniera concreta alle esigenze delle famiglie con figli da 0 a 3 anni. Ora che la Regione Lazio si colloca in zona rossa abbiamo deciso di riproporlo pensando ai nostri cittadini più piccoli, che potranno scoprire l’ambiente circostante e giocare all’area aperta con il supporto delle attrezzature presenti, continuando a frequentare in piena sicurezza un posto che percepiscono come familiare”.

“Vogliamo dedicare uno spazio ad hoc ai bambini più piccoli – ha aggiunto il Sindaco Adriano Zuccalà – dove possono muovere i primi passi in totale sicurezza. Mi appello al senso civico e alla responsabilità dei miei concittadini: facciamo fare attività ai piccoli all’aria aperta ma impegniamoci tutti a rispettare le regole. Ricordo che alla luce della situazione specifica di Pomezia, e la possibilità di fare attività fisica solo in prossimità della propria abitazione, abbiamo deciso di mantenere aperti i parchi pubblici, sempre mantenendo il divieto di assembramento, in modo da distribuire l’utenza in più punti possibile”.

Sarà responsabilità del genitore/accompagnatore rispettare il distanziamento fisico e, in caso di bambini con patologie, garantirne il controllo diretto.

