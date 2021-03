Rifiuti, la Regione Lazio sospende la conferenza sull’impianto di Monte Carnevale

Roma – “In merito alla procedura amministrativa riguardante l’impianto di smaltimento rifiuti di Monte Carnevale, la Regione nella giornata di ieri ha sospeso in autotutela la prima riunione della conferenza dei servizi per l’Autorizzazione integrale ambientale, annullando la convocazione prevista per il 19 marzo 2021. L’iter autorizzativo ancora in fase preliminare è stato quindi bloccato in attesa di verifica di tutta la documentazione”. Lo dichiara in una nota la Regione Lazio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Regione Lazio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo